Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (05.11.) sind unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in Laggenbeck an der Tecklenburger Straße, Höhe Einmündung Wieker Berg, eingestiegen.

Die Unbekannten verschafften auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubläden und Schränke.

Ob Diebesgut entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

