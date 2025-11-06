Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus

Lienen (ots)

Am Mittwoch (05.11.) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bogenstraße in Kattenvenne eingestiegen.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 10.00 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer.

Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die unbekannten Täter Schmuck. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

