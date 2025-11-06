PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall, Kollision zweier Pkw

Ibbenbüren (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (05.11.) gegen 16.45 Uhr auf der Recker Straße gekommen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Mann aus Recke mit einem BMW 320D auf der Recker Straße in Richtung Recke. Als er auf Höhe der Buchholzstraße war, fuhr von der Buchholzstraße kommend ein Toyota Corolla in die Recker Straße ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Toyota, ein 58-jähriger Ibbenbürener, musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 26-Jährige aus Recke verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 12.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

