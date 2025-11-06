Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec , 23-Jähriger schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend (05.11.25) im Kreisverkehr Altemarktstraße/Am Bahnhof/Amselweg gekommen.

Ein 23-jähriger Steinfurter fuhr gegen 18.40 Uhr auf seinem Pedelec von der Straße Am Bahnhof kommend in den dortigen Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit fuhr eine 37-jährige Steinfurterin mit einem Toyota Yaris von der Altenmarktstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 23-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-jähre Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.300 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell