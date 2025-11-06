Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Rohbau, Lasergerät entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in Mesum zwischen Dienstag (04.11.), 17.30 Uhr und Mittwoch (05.11.), 06.30 Uhr in einen Rohbau am Hassenbrockweg, Ecke Don-Bosco-Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Baustellentür auf und gelangten so in den Rohbau. Von dort entwendeten sie ein Linienlasergerät der Marke Bosch. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell