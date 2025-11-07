PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt
POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagabend (06.11.) ist es gegen 18.20 Uhr auf dem Püsselbürener Damm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger wurde von einem Pkw erfasst.

Ein 72-jähriger Ibbenbürener fuhr mit einem VW Golf auf dem Püsselbürener Damm aus Richtung Ibbenbüren kommend. Nach ersten Ermittlungen kam es in Höhe der Marienstraße aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn befand. Der 48-jährige polnische Staatsbürger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 72-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der Püsselbürener Damm in dem Bereich gesperrt. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam war vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

