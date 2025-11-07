PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Müllcontainers

Greven (ots)

Am Freitagmorgen (07.11.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 02.55 Uhr zu einem Mülltonnenbrand an der Kirchstraße gerufen worden.

Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen. Der Müllcontainer, der im Bereich des Kirchvorplatzes in Höhe der Hausnummer 5 stand, brannte vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

