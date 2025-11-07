POL-ST: Emsdetten, Schulwegunfall, E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt
Emsdetten (ots)
Am Donnerstag (06.11.) ist es gegen 07.50 Uhr zu einem Schulwegunfall im Kreuzungsbereich Neubrückenstraße/Marienstraße/Diemshoff gekommen.
Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 40-jähriger Mann aus Hörstel mit einem Citroen Jumpy auf der Straße Diemshoff. Im Kreuzungsbereich wollte er nach links auf die Neubrückenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 15-jährige Emsdettenerin auf ihrem Schulweg auf der Neubrückenstraße mit ihrem E-Scooter. Sie überquerte diese von der Marienstraße kommend in Richtung Diemshoff. Dabei kam es zur Kollision.
Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1.400 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell