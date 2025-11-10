PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Adventskonzert des Landespolizeiorchesters NRW in Neuenkirchen - Benefizveranstaltung der Kreispolizei zugunsten der Klinikclowns

  • Bild-Infos
  • Download

Steinfurt (ots)

Alle Bürgerinnen und Bürger sind auch in diesem Jahr wieder herzlich zum Adventskonzert der Kreispolizeibehörde Steinfurt eingeladen. Das Landespolizeiorchester NRW tritt am Freitag, den 05.12.2025, in der Kirche St. Anna in Neuenkirchen auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.00 Uhr.

Die Profimusikerinnen und -musiker bieten ein außergewöhnliches Konzert in der wunderschönen Kulisse der Kirche. Unter der Leitung von Scott Lawton spielen sie weltbekannte Stücke, die für eine adventliche Stimmung sorgen.

Der Eintritt für das Adventskonzert ist kostenlos. Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizei Steinfurt nehmen gerne Bargeldspenden entgegen, die einem guten Zweck zugutekommen.

Der komplette Betrag wird den Klinikclowns im Kreis Steinfurt für ihre Arbeit übergeben. Die engagierten Frauen und Männer bringen kranken Menschen ein bisschen Freude, Mut, Kraft und schöne Erinnerungen zurück.

Schirmherr des Adventskonzertes ist der Leiter der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Landrat Dr. Martin Sommer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren