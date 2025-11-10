Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Lkw und Pkw kollidieren

Altenberge (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag (07.11.) auf der L 510 gekommen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 32-jähriger Steinfurter mit einem Renault Twingo auf der Landstraße in Richtung Altenberge. In Höhe der Hausnummer Westenfeld 167 wollte er einen Lkw überholen, der in dem Moment nach links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Renault Twingo wurde dadurch in den angrenzenden Graben geschoben. Der 32-Jährige sowie der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Reine wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme war die L510 für gut eineinhalb Stunden im Unfallbereich gesperrt.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell