Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind in Büren am Freitag (07.11.) in ein Einfamilienhaus am Schmalkenweg eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.30 Uhr und 23.10 Uhr eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden diverse Räume sowie Schränke durchwühlt. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

