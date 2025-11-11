Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neue Erreichbarkeiten

Telefonnummern der Polizei in Pößneck

Pößneck - Saale-Orla-Kreis (ots)

Die Dienststelle der Polizeistation Pößneck wurde nun komplett auf die neue Telefonanlage des Thüringer Landeskriminalamtes umgestellt.

Die neue öffentliche Einwahl der Pößnecker Polizei lautet 0361 5743 75400.

Die Dienststelle bleibt bis einschließlich Ende April weiterhin über die alten Rufnummern erreichbar, jedoch erfolgt ab diesem Zeitpunkt die komplette Abschaltung der alten Telefonanlagen. Es wird noch einmal zeitgerecht auf den Umstand hingewiesen.

