Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 12.11.2025 meldete gegen 12.00 Uhr ein 23-jähriger, einen Einbruch in seinen Keller in der Pestalozzistraße in Saalfel. Dabei entwendeten, der oder die unbekannten Täter sein schwarzes E-Bike der Marke Giant. Die Tat muss im Zeitraum vom 29.10.2025 bis 12.11.2025 passiert sein. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbruch (besonders schweren Fall des Diebstahls) geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0295076/2025 bei der Polizeiinspektion Saalfeld zu melden (Tel.: 03671 56 1210).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

