Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs.

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 12.11.2025 gegen 09.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Waldstarße in Pößneck einen 54-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

