Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs.
Pößneck (ots)
Am Mittwoch, dem 12.11.2025 gegen 09.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Waldstarße in Pößneck einen 54-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
