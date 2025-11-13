LPI-SLF: Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs.

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 12.11.2025 meldete gegen 12.00 Uhr ein 23-jähriger, einen Einbruch in seinen Keller in der Pestalozzistraße in Saalfel. Dabei entwendeten, der oder die unbekannten Täter sein schwarzes E-Bike der Marke Giant. Die Tat muss im Zeitraum vom 29.10.2025 bis 12.11.2025 passiert sein. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, die in diesem Zeitraum ...

