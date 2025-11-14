PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht: 34-Jähriger meldet sich nach umfangreichen Suchmaßnahmen

Schmiedefeld (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Schmiedefeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 06:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug im Bereich der Schmiedefelder Straße/ Bahnhof. Beim Eintreffen der Polizeikräfte befand sich weder eine Person am Pkw noch ein möglicher Unfallverursacher vor Ort.

Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Personensuchhund, dem Polizeihubschrauber sowie durch das Aufsuchen persönlicher Anlaufadressen des mutmaßlichen Halters, führten zunächst nicht zum Erfolg.

Gegen Mittag meldete sich ein 34-jähriger Mann bei der Polizei Saalfeld. Er gab an, mit seinem Hyundai die Straße des Friedens in Richtung Saalfeld befahren zu haben. Aus bislang unbekannter Ursache sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Leitplanke überfahren und sich in der Folge überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach auf einer Wiese liegen.

Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zudem stellte sich heraus, dass ihm zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Polizei beschlagnahmte das Unfallfahrzeug, führte eine Blutprobenentnahme durch und sicherte Vergleichs-DNA. Mehrere Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

