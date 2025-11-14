PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefälschte 50-Euro-Scheine

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 18.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Saalstraße in Saalfeld, dass eine Kundin versucht habe, mit einem offensichtlich gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Nachdem die Verkäuferin die Frau darauf ansprach, verließ diese sofort das Geschäft.

In den vergangenen Wochen kam es, im Bereich Saalfeld, Bad Blankenburg und Königsee zu ähnlichen Vorfällen, bei denen mit gefälschten Scheinen Waren zu bezahlt werden sollte. Sollten auch Sie mit gefälschten Geldscheinen konfrontiert worden sein, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Die Polizei rät: Kontrollieren Sie Geldscheine stets auf ihre Echtheit, indem Sie die Sicherheitsmerkmale prüfen. Wo und wie man Sicherheitsmerkmale feststellt, kann man auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank erfahren. Bei Verdacht auf eine Fälschung melden Sie den Vorfall sofort der Polizei und merken Sie sich nach Möglichkeit, von wem Sie das Falschgeld erhalten haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

