Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw prallt gegen Betonpfeiler und fährt davon

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in der Vorwerksgasse in Rudolstadt beobachtete habe, wie ein Pkw mit einem Betonpfeiler kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt, sodass Kühlflüssigkeit austrat. Der Fahrer bat den Zeugen, der in der Nähe arbeitete, um eine Schaufel sowie um Sand um die Flüssigkeit binden zu können. Anschließend setzte sich der Fahrer in den Pkw und verließ den Unfallort, ohne den Unfall der Polizei zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Zeugenaussage konnte ein möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

