PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw prallt gegen Betonpfeiler und fährt davon

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in der Vorwerksgasse in Rudolstadt beobachtete habe, wie ein Pkw mit einem Betonpfeiler kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt, sodass Kühlflüssigkeit austrat. Der Fahrer bat den Zeugen, der in der Nähe arbeitete, um eine Schaufel sowie um Sand um die Flüssigkeit binden zu können. Anschließend setzte sich der Fahrer in den Pkw und verließ den Unfallort, ohne den Unfall der Polizei zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Zeugenaussage konnte ein möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:43

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol bzw. ohne Fahrerlaubnis

    Pößneck/Wurzbach (ots) - Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 21.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Pößneck einen 37-jährigen Seat-Fahrer. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:43

    LPI-SLF: Gefälschte 50-Euro-Scheine

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 18.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Saalstraße in Saalfeld, dass eine Kundin versucht habe, mit einem offensichtlich gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Nachdem die Verkäuferin die Frau darauf ansprach, verließ diese sofort das Geschäft. In den vergangenen Wochen kam es, im Bereich Saalfeld, Bad Blankenburg und Königsee zu ähnlichen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:29

    LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Fahrfehler eines 83-Jährigen

    Frankenblick (ots) - Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Kohlgasse in Frankenblick ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 10:00 Uhr verlor ein 83-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der Pkw stark und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit einem weiteren Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren