Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch und Kraftstoffdiebstahl bei Gartenbaufirma; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Gelände einer Gartenbaufirma in der Straße "Lurloch" in Sontra eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr unberechtigt Zutritt zum Firmengelände. Auf dem Gelände brachen die Täter zwei mittels Vorhängeschlösser gesicherte Eingangstüren zum Gerätelager auf und zudem noch eine weitere Lagerbox, die auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs stand.

Die Diebe klauten mehrere z.T. auch motorisierte Arbeitsgeräte, u.a. Rasenmäher, Schlagbohrmaschinen, Stemmhammer und diverse weitere Arbeitsgeräte . Darüber hinaus zapften die Täter Dieselkraftstoff aus einem abgestellten Firmenfahrzeug ab. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt rund 15.000 Euro. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen oder die Kripo Eschwege unter 05651/925-0 die jetzt die weiteren Ermittlungen führt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

