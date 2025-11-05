Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw flüchtet vor Polizeikontrolle und verunfallt; umfangreiche Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen

Eschwege (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zu einer Verfolgungsfahrt nach einem Pkw, der sich der Kontrolle einer Polizeistreife entziehen wollte. Auf der Flucht vor dem Streifenwagen verunfallte der Pkw mit anderen Verkehrsteilnehmern. Gegen den verantwortlichen Fahrer, der kurz nach dem Unfall vorläufig festgenommen werden konnte, sind jetzt mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren anhängig.

>>>27-jähriger Autofahrer missachtet Anhaltezeichen von Streifenwagen

Am gestrigen Dienstag beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Eschwege eine Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet durchzuführen. Gegen 16.23 Uhr gaben die Beamten im Bereich Niederhoner Straße an der Kreuzung zur Straße "Kuhtrift" bzw. "Schützengraben" einem Mercedes mit FD-Zulassung entsprechende Anhaltesignale. Der Fahrer reagierte darauf jedoch nicht, sondern fuhr auf der Niederhoner Straße weiter stadtauswärts. Dabei nahm der Pkw zunehmend immer höhere Geschwindigkeit auf und versuchte sich der verfolgenden Polizeistreife zu entziehen.

>>>Flüchtiger Pkw kollidiert mit zwei Fahrzeugen und verunfallt; zwei Beteiligte leicht verletzt

Im Zuge seiner Flucht überholte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen, ehe er im Bereich Niederhoner Straße/Einmündung Sudetenstraße mit dem entgegenkommenden Wagen einer 19-Jährigen kollidierte. In der Folge geriet der Flüchtige mit seinem Wagen wieder auf die rechte Fahrspur, wo er noch auf einen weiteren Pkw auffuhr. Der verantwortliche Unfallfahrer versuchte nach dem Unfall noch fußläufig von der Unfallörtlichkeit zu flüchten, konnte aber durch die verfolgende Polizeistreife nach kurzer Flucht festgenommen werden. Der Gesamtunfallschaden der drei involvierten Pkw wird auf 25.000 Euro beziffert. Ein 57-Jähriger und ein 16-Jähriger, die beide Insassen in dem Wagen waren, auf welchen der Tatverdächtige auffuhr, sind bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und durch Rettungskräfte dem Klinikum in Eschwege zugeführt worden.

>>>27-jähriger Autofahrer hat keinen Führerschein; Drogenkonsum vermutet

Der 27-jährige Fahrer wurde noch am frühen Abend einer Blutentnahme unterzogen, da bei ihm der Verdacht auf Einnahme berauschender Substanzen bestand. Zudem kam in den Ermittlungen zu Tage, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Aufgrund dessen wurde der 27-Jährige in den Gewahrsam der Polizei eingeliefert, wo er die Nacht verbrachte. Am heutigen Mittwoch erfolgen dann weitere Ermittlungsmaßnahmen.

Gegen den verantwortlichen Fahrer sind nach dem Vorfall jetzt umfangreiche Ermittlungen wegen verschiedenster Delikte anhängig. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und der mutmaßlichen Fahrt unter Drogeneinfluss, muss sich der 27-Jährige u.a. noch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Darüber hinaus stehen noch Körperverletzungsdelikte und ggfs. auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Raum. Hinzu kommt außerdem, dass der Wagen mit dem der Tatverdächtige unterwegs war nicht mehr pflichtversichert war und aufgrund eines anderen Strafverfahrens zudem zur Fahndung ausgeschrieben war, weshalb das Auto im Zuge der Ermittlungen sichergestellt wurde.

