Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.11.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist der Diebstahl eines E-Bike (Pedelec) der Marke Kross (Modell: Grist Boost) im Wert von knapp 5000 Euro zur Anzeige gebracht worden. Das Rad war am Stadtbahnhof in Eschwege im Fahrradabstellraum mit einem Schloss gesichert abgestellt. Geklaut wurde das Rad am Montag zwischen 12.10 und 12.20 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei Eschwege.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Versicherungskennzeichen mit der Kennung 414 RHH. Dieses war an einem Kleinkraftrad Simson SR 50 angebracht, welches im Tatzeitraum letzte Woche Montag (27.10.2025) zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Dünzebacher Straße auf dem Parkplatz der Brüder-Grimm-Schule abgestellt war. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei Eschwege.

Fahrradständer mit Pkw touchiert

Aus Unachtsamkeit touchierte eine 76-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Einparken auf dem Marktplatz in Eschwege einen dortigen Fahrradständer. Die Frau verursachte dadurch Sachschaden an ihrem Pkw in Höhe von 300 Euro. Inwieweit der Fahrradständer beschädigt wurde ist noch nicht bekannt. Ereignet hat sich der Unfall am Montag um kurz vor 18.00 Uhr.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 350 Euro

Zwei beschädigte linke Außenspiegel sind das Ergebnis eines Unfalls im Begegnungsverkehr am Montag in Sontra. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 75-jährige Autofahrerin aus Sontra die Husarenallee in Richtung Weldaer Straße, in der Gegenrichtung war ein ebenfalls aus Sontra stammender 68-Jähriger in seinem Wagen unterwegs. Da die 75-Jährige laut Unfallbericht zu weit nach links geriet, touchierten sich die beiden Autos im Vorbeifahren im Bereich der linken Außenspiegel. Dabei entstand am Wagen der Frau ein Schaden von 50 Euro, der Schaden am Wagen des 68-Jährigen wird auf 300 Euro beziffert.

Wildunfall

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Sontra erfasste am Montagabend einen Dachs, als er gegen 21.34 Uhr von Waldkappel-Eltmannsee in Richtung Königswald auf der K 27 unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Wagen des 21-Jährigen wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Haus mit Eiern beworfen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montag 16.30 Uhr haben Unbekannte im Biegenweg in Hessisch Lichtenau die Hauswand eines Einfamilienhauses mit Eiern beworfen. Dadurch entstand ein Schaden von 250 Euro. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren; Schaden 1100 Euro

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen touchierte am Montag um 19.46 Uhr beim Rangieren aus einer Grundstückseinfahrt einen Pkw, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt stand. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Insel" in Kleinalmerode. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 1000 Euro (Verursacher) und 100 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

