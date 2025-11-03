Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.11.2025

Eschwege (ots)

Auto überschlägt sich; Fahrer unverletzt

Am Sonntagmorgen kam es auf der B 27 zu einem Alleinunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 19-Jähriger aus Meinhard befuhr gegen 06.25 Uhr die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege. Beim Abfahren am "Weidenhäuser Kreuz" geriet der Wagen des 19-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, wodurch das Fahrzeug sich in der Folge auch überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, der gesamte Unfallschaden wird mit 7500 Euro angegeben. Das Auto (7000 Euro Schaden) wurde abgeschleppt.

Gegen Baum geprallt; Fahrer leicht verletzt

Ein 20-Jähriger aus Eschwege ist am Sonntag mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten, nach mehreren Umdrehungen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 10.26 Uhr wollte der 20-Jährige aus Richtung Sontra (B 27) kommend am Rondell Hoheneiche auf die B 452 in Richtung Reichensachsen abbiegen. Dabei kam es zu der beschriebenen Kollision mit dem Baum. Das Auto musste letztlich abgeschleppt werden, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Wildunfall

Eine 52-jährige Autofahrerin aus Meinhard erfasste am Montag um 06.50 Uhr ein Reh, als sie auf der Landesstraße 3403 von Motzenrode nach Jestädt unterwegs war. Der Unfallschaden liegt bei 500 Euro. Das Tier verendete am Unfallort.

Einbruch in Wanfrieder Kita; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag wurde die Polizei Eschwege über einen Einbruch in eine Kita in Wanfried informiert. Demnach sind zwischen Freitag (31.10.) 19.30 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr unbekannte Täter gewaltsam über ein Toilettenfenster in das Gebäude in der Ringstraße, Kita "Am Plessefelsen" eingestiegen. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Ob die Unbekannten auch Stehlgut mitgehen ließen, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Personengruppen

Ermittlungen aufgenommen hat die Polizei Eschwege am Sonntagabend, nachdem in Eschwege am "Stad" gegen 20.50 Uhr zwei mehrköpfige Personengruppen im Kindes- u. Jugendalter zunächst verbal, in der Folge auch körperlich aneinandergerieten. Ernsthaft verletzt wurde niemand, die Eschweger Beamten haben jedoch zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Fokus der weiteren Ermittlungen sind neben diversen Zeugen jetzt ein 16-Jähriger, sowie ein 14 und ein 12-Jähriger, die sich wegen ihres Verhaltens verantworten müssen.

Polizei Sontra

Unfall auf Tankstellengelände

Beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Fuldaer Straße in Sontra touchierte ein 43-jähriger Autofahrer aus Erlangen den Wagen eines 41-jährigen Italieners. Der Unfallschaden wird mit 1500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag um 12.07 Uhr.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruchsdiebstahl aus Garage; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Großalmerode-Laudenbach bei einem Einfamilienhaus eine Garage und zum Wohnhaus gehörende Lagerräume aufgebrochen. Geklaut wurden Gartenarbeitsgeräte, u.a. mehrere STIHL-Kettensägen, Freischneider und eine Handkreissäge. Der Stehlschaden beläuft sich auf 6000 Euro. Dazu kommt ein Sachschaden durch aufgebrochene Vorhängeschlösser in Höhe von 150 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Straße "An der Rutsche". Im gleichen Tatzeitraum und in derselben Straße versuchten die Unbekannten bei einem Nachbarhaus noch einen weiteren Einbruch zu verüben, richteten hier jedoch ohne etwas zu stehlen lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro an. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau in beiden Fällen unter 05602/9393-0.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Burgstraße in Hessisch Lichtenau einen schwarzen Skoda Octavia mutwillig beschädigt. Festgestellt wurde der Schaden, ein beschädigtes Spiegelglas auf der Fahrerseite, am Sonntag um 17.38 Uhr. Eine Unfallflucht kann offenbar ausgeschlossen werden, weshalb von einer Sachbeschädigung ausgegangen wird. Hinweise nimmt die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Vorfahrt genommen; Unfallverursacher hat keinen Führerschein

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Sonntag um 12.37 Uhr in Fürstenhagen einen Unfall verursacht, als er von der Schulstraße nach links in die Lindenstraße (L 3228) Richtung "Leipziger Straße" einbiegen wollte. Hierbei nahm der 63-Jährige einem 28-Jährigen aus dem Landkreis Gotha die Vorfahrt, der mit seinem Pkw die Lindenstraße in Richtung Quentel befuhr. Als der 63-jährige Verursacher nach der Kollision im Kreuzungsbereich zurücksetzte, kollidierte er noch mit einem in der Schulstraße am Fahrbahnrand geparkten Opel. An allen Autos entstand Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, befand sich der 63-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass gegen den Fahrer auch Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen wurden.

