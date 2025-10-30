Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.10.25 (2)

Eschwege (ots)

Gegen Poller gefahren

Um 13:31 Uhr streifte gestern Mittag ein 36-Jähriger aus Heilgenstadt auf dem Eschweger Marktplatz mit einem Lkw einen Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Verkehrsschilder entwendet

Angezeigt wurde noch der Diebstahl von zwei Verkehrsschildern (Halteverbot), die im Rahmen der Vereidigungsveranstaltung der Bundespolizei in Eschwege aufgestellt wurden. Der Diebstahl wurde am 23.10.25 in den Vormittagsstunden festgestellt. Aufgestellt waren die Schilder im Bereich der Tränenbrücke (Wiesenstraße) und der Ecke "Marktplatz/Bei der Marktkirche". Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 19:04 Uhr befuhr gestern Abend eine 63-Jährige aus Wölfterode mit ihrem Pkw die B 400 zwischen Krauthausen und Wichmannshausen (B 27). Im Einmündungsbereich zur B 27 musste sie verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 59-Jährige aus Rheine zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

