POL-ESW: Pressebericht 29.10.2025

Geparktes Auto touchiert und gegen weiteres Auto geschoben

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Eschwege touchierte am Mittwochmorgen um 05.15 Uhr einen geparkten VW Polo in der Wilhelm-Gisbertz-Straße in Grebendorf. Der Polo rollte daraufhin zurück und gegen einen ebenfalls dort geparkten VW Golf. Alle drei Autos wurden letztlich in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich 1750 Euro.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße in Eschwege ist am Montag ein blauer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr wurde an dem Golf eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür verursacht, die vmtl. beim Türöffnen eines daneben geparkten Autos entstand. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege. Eine weitere Unfallflucht wurde bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf zur Anzeige gebracht. Hier wurde am Dienstag um 14.00 Uhr ein frischer Unfallschaden an einem Geländer in der Straße "Hinter der Mauer"/Ecke Steinweg festgestellt. Die Unfallzeit kann allerdings bis zu Mittwoch vergangener Woche zurückreichen. Der Unfallschaden beläuft sich in dem Fall auf 500 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Pkw fährt auf Lkw auf; Schaden 5500 Euro

Zu einem Auffahrunfall kam es um kurz nach 00.00 Uhr am Mittwochmorgen auf der B 3400 zwischen Unhausen und Ulfen. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Hohenstein, der Richtung Ulfen fuhr, erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Lkw auf einen Parkplatz entlang der Bundesstraße abbiegen wollte. Der aus Polen stammende 34-jährige Lkw-Fahrer musste hierbei etwas zurücksetzen, um auf den Parkplatz einfahren zu können. Der Autofahrer schätzte dies falsch ein, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5500 Euro.

Geparktes Auto touchiert

Eine 72-jährige Autofahrerin aus Sontra touchierte beim Rechtsabbiegen von einem Parkplatz in den Mühlweg in Sontra einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 12.05 Uhr, der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 3800 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizeistation in Sontra ist am Dienstag eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht worden. Demnach beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Kirchplatz" in Sontra die Heckscheibe bei einem grauen Audi A 6. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Die Beschädigung entstand zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 13.30 Uhr. Hinweise unter 05653/9766-0.

Diebstahl/unbefugte Benutzung von E-Scooter; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 09.30 Uhr und 14.20 Uhr in Sontra einen grauen E-Scooter der Marke Segway (Modell Ninebot). Das Fahrzeug war in der Vimoutiersstraße im Bereich "Breitwiese"/Bahnhof mit einem Fahrradschloss an einem Geländer angekettet. Gegen 17.25 Uhr wurde der Roller dann in der Straße "Roter Rain" wieder aufgefunden. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

Ein 20-Jähriger aus Neu-Eichenberg erfasste mit einem Klein-Lkw am Mittwoch um 06.00 Uhr ein Reh, als er auf der B 27 von Witzenhausen in Richtung Neu-Eichenberg unterwegs war. Kurz vor dem Abzweig zur B 80 nach Heiligenstadt überquerte das Tier unvermittelt die Fahrbahn, der 20-Jähige konnte einen Zusammenprall dann nicht mehr vermeiden. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Sachschaden wird mit 200 Euro angegeben.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich außerdem am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der L 3238 zwischen Ermschwerd und Stiedenrode. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Hann. Münden erfasste auf besagter Strecke ein Reh, welches anschließend davonlief. Der Sachschaden wird in dem Fall auf 250 Euro beziffert.

