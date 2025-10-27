Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.10.25

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Mangelgasse in Eschwege angezeigt. Dort wurde am Samstagnachmittag auf dem Parkplatzgelände des "Werdchen" ein Ford Focus angefahren und beschädigt. Den Unfallspuren nach könnten die Beschädigungen durch einen Roller oder Fahrrad verursacht worden sein. Schaden: ca. 2000 Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 17:25 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger aus Ludwigsau die B 27 zwischen Hoheneiche und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Diebstahl aus Pkw

Im Bereich des Sportplatzes im "Wipperoder Weg" in Vierbach wurde eine Geldbörse aus einem Pkw entwendet. Zwischen dem 25.10.25, 09:00 Uhr und dem 26.10.25, 09:00 Uhr wurde die Heckscheibe eines VW Golf eingeschlagen und aus dem Fahrzeuge das Portmonee samt Kreditkarte gestohlen. Die weiteren Dokumente wurden auf einer Wiese zerstreut. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen Verkehrsinsel gefahren

Am 25.10.25, um 00:34 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die B 7 in Richtung des Kreisverkehrs Wichmannshausen. Kurz vor Einfahrt in den Kreisel fiel dem Fahrer nach eigenen Angaben ein Kaugummi herunter. Beim Versuch dieses aufzuheben, verlor er die Kontrolle über das Auto und stieß mit diesem zunächst gegen die Verkehrsinsel, welche die Einfahrts- und Ausfahrtsspur des Kreisels trennt. Anschließend fuhr das Auto noch gegen die Verkehrsinsel, die sich mittig im Kreisverkehr befindet. Anschließend blieb der Pkw in der Abfahrtsspur der A 44 (Ringgau) stehen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:14 Uhr befuhr am vergangenen Samstagnachmittag ein 26-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw die L 3247 zwischen Herleshausen und Altefeld. Dabei kam er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

