Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 19:40 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 27-jährige Witzenhäuserin die B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Weiden. Ihr entgegen kam ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Schussenried. Beim Linksabbiegen übersah die Fahrerin das entgegenkommende Auto, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 2200 EUR kam.

Windstoß verursacht Schaden

Um 15:00 Uhr wurde gestern Nachmittag durch eine Windbö ein Pkw beschädigt. Nachdem ein 40-Jähriger aus Herleshausen auf einem Parkplatz in der Augustastraße in Eschwege die Fahrertür geöffnet hatte, schlug diese durch einen Windstoß gegen die Beifahrertür eines geparkten Pkws, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege beabsichtigte gestern Abend, um 22:45 Uhr, eine 56-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw einzuparken. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 8000 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr ereignete sich gestern auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter roter Pkw Mercedes angefahren und im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um kurz nach Mitternacht wurde vergangene Nacht ein 54-Jähriger im innerstädtischen Bereich von Eschwege mit seinem Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell