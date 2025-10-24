PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall im Baustellenbereich, mehrere Verletzte +++ Unfall unter Alkohol mit ca. 32.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfall im Baustellenbereich, mehrere Verletzte

Um 13:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Hameln mit einem Pkw die B 400 aus Richtung Krauthausen in Richtung Wichmannshausen. Auf der B 400 befindet sich derzeit eine Baustelle, bei welcher der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt wird. Der 68-Jährige durchfuhr die Baustelle, wobei er auf den linken Fahrstreifen wechseln musste. Am Ende der Baustelle fuhr er zunächst wieder auf den rechten Fahrstreifen, geriet dann aber aus bislang ungeklärten Gründen wieder nach links und fuhr dadurch gegen den an der Baustellenampel wartenden Pkw, der von einem 68-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Dadurch wurde der Pkw des 68-Jährigen (Göttingen) in den Straßengraben geschoben. In der Folge fuhr der 68-Jährige Unfallverursacher noch gegen einen weiteren Pkw. Dieser wurde von einem 33-Jährigen aus Herford gefahren. Durch den Unfall wurden alle Fahrer verletzt; ebenso eine 33-Jährige Mitfahrerin aus Herford. Sämtliche Beteiligte wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zudem waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zur vorübergehenden Vollsperrung in diesem Streckenabschnitt.

Unfall unter Alkohol mit ca. 32.000 EUR Sachschaden

Um 22:16 Uhr befuhr gestern Abend ein 45-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Bergstraße in Sontra in Richtung der Berliner Straße. Dabei übersah er einen Audi A 6 und einen Ford C-Max, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Zunächst streifte er mit seinem Auto den Audi bevor er dann gegen das Heck des Pkw Ford fuhr. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 32.000 EUR geschätzt. Wie sich herausstellte war der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss unterwegs, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

