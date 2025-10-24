PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen dem 21.10.25, 20:00 Uhr und dem 24.10.25, 07:00 Uhr wurde in der Straße "Schanze" in Wehretal-Hoheneiche der Gartenzaun eines dortigen Anwesens angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise auf den Verursacher unter Tel.: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:30 Uhr wurde heute Vormittag im Aldi-Markt in Reichensachsen einer 68-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse entwendet. Der Geschädigten wurde diese aus ihrer Einkaufstasche, welche sich im Einkaufswagen befand, gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch diverse persönliche Dokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:15

    POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Abbiegen Um 19:40 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 27-jährige Witzenhäuserin die B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Weiden. Ihr entgegen kam ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Schussenried. Beim Linksabbiegen übersah die Fahrerin das entgegenkommende Auto, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 2200 EUR kam. Windstoß verursacht Schaden Um 15:00 ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:12

    POL-ESW: Pressebericht 23.10.2025 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Bäckerei; Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmorgen ist ein Einbruch in die Bäckerei "Wilhelm" in Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Demnach sind unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20.30 Uhr und 06.05 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten der Bäckereifiliale im NORMA-Markt in der Heubergstraße eingebrochen. Geklaut haben die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren