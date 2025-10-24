Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.25 (2)

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Zwischen dem 21.10.25, 20:00 Uhr und dem 24.10.25, 07:00 Uhr wurde in der Straße "Schanze" in Wehretal-Hoheneiche der Gartenzaun eines dortigen Anwesens angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise auf den Verursacher unter Tel.: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:30 Uhr wurde heute Vormittag im Aldi-Markt in Reichensachsen einer 68-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse entwendet. Der Geschädigten wurde diese aus ihrer Einkaufstasche, welche sich im Einkaufswagen befand, gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch diverse persönliche Dokumente in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

