POL-ESW: Pressebericht vom 28,10.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 21-Jähriger aus Mühlhausen mit seinem Pkw die Landstraße in Reichensachsen. Auf Höhe der dortigen Tankstelle musste er sein Auto verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 28-Jähriger, ebenfalls aus Mühlhausen, zu spät bemerkte und mit einem Sprinter auffuhr. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 17:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 72-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw mit Anhänger die Bahnhofstraße in Eschwege. Dabei beabsichtigte er auf die rechte Fahrspur zu wechseln und vor dem Pkw eines 29-Jährigen aus Berkatal einzuscheren. Dabei streifte der Anhänger den Pkw des 29-Jährigen, wodurch Sachschaden entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:45 Uhr beschädigte gestern Vormittag beim Ausparken eine 74-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw einen nebenstehenden geparkten Pkw Ford. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatzgelände des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege. Der Sachschaden wird mit ca.2500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung und Beleidigung durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte eine Mauer im Bereich des Lehrerparkplatzes der dortigen Schulen im "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf mit schwarzer Farbe beschmiert. Da der Inhalt zudem einen beleidigenden Hintergrund gegenüber einer Lehrkraft beinhaltet, wurde neben Sachbeschädigung auch wegen Beleidigung ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 15:30 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 62-Jähriger aus Herleshausen die Straße "Im Winkel" in Nesselröden und beabsichtigte mit seinem Pkw auf die B 400 einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 20-Jährigen aus Ungarn gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 13:25 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 35-Jähriger aus Haren mit einem Pkw die B 400 zwischen Breitzbach und Wommen. Nach seinen Angaben kam es zum Sekundenschlaf, wodurch er mit dem Auto im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr durch den dortigen Straßengraben und kam auf einem angrenzenden Gartengrundstück zum Stehen. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall

Um 15:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 37-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung der Autobahnauffahrt. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs musste er das Auto abbremsen, was der nachfolgende 39-Jährige aus Hodenhagen zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 17:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 51-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die K 28 in Richtung Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Park & Ride-Parkplatz an der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau ereignete sich gestern Nachmittag, um 16:38 Uhr, ein Unfall zwischen dem Pkw einer 61-Jährigen und einer 30-Jährigen, beide aus Kassel. Während eine der Unfallbeteiligten mit ihrem Auto ausparken wollte, beabsichtigte die andere Unfallbeteiligte einzuparken. Hinsichtlich der "Schuldfrage" gab es zwischen den Beteiligten unterschiedliche Aussagen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Mit Krad gestürzt

Um 17:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Kraftrad die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Ihm entgegen kam ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer aus Niederorschel. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 18-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad und rutschte dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Krad mit dem entgegenkommenden Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; der 18-Jährige blieb unverletzt.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Zwischen dem 24.10.25, 18.00 Uhr und dem 25.10.25, 19:00 Uhr wurde in der Lindenstraße in Fürstenhagen die Hauswand eines Hauses durch mehrere Hakenkreuze und politische Parolen vermutlich mit einem weißen Edding beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde noch eine Sachbeschädigung an einem VW Touareg, die sich am vergangenen Wochenende in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen ereignet hat. Zwischen dem 24.10.24, 16:00 Uhr und dem 25.10.25, 16:00 Uhr wurde das Fahrzeug über den gesamten rechten vorderen Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Straße "Auf der Mühlengelster" in Witzenhausen an einen Stromkasten der Stadtwerke mit schwarzer Farbe drei Hakenkreuze aufgesprüht haben. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

