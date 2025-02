Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Kaminbrand beschäftigt Feuerwehr am Montag Abend

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am gestrigen Montag Abend wurde die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg zu einem Wohnhaus im Stadtteil Horn alarmiert. Um 21:08 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreis Lippe die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Feuer 2-Kaminbrand". An der Einsatzstelle hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Durch einen Trupp wurde das Gebäude an den Revisionsschächten sowie im Verlauf des Schornsteins kontrolliert. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Kamin von der Dachseite kontrolliert. Lediglich im Dachgeschoss war eine minimale Rauchentwicklung festzustellen, welcher mit dem Öffnen einer Dachluke entweichen konnte. Zu den Vorbereitungen der Kehrung des Kamins wurden zwei Trupps im Gebäude im Erd- und Dachgeschoss mit entsprechender Ausrüstung sowie Pulverlöscher positioniert. Vor dem Gebäude wurde ein Lüfter in Bereitstellung gebracht. Durch die Besatzung der Drehleiter wurde daraufhin der Kamin gekehrt. Das entsprechende Abbrandgut wurde am unteren Revisionsschacht entnommen und im Freien abschließend angelöscht. Durch einen hinzugerufenen Schornsteinfeger wurde abschließend das Kaminrohr kontrolliert. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle wieder an den Eigentümer übergeben. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell