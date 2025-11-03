PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.11.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Roller gestürzt

Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 17-jährige Eschwegerin mit einem Kleinkraftrad die B 27 in Richtung Eschwege. Dort beabsichtigte sie auf den Zubringer zur B 249 in Richtung Eschwege abzubiegen. Dabei verlor sie am Ende einer Kurve die Kontrolle über das Krad und stürzte. Die 17-Jährige blieb unverletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Geldbörse gestohlen

Am 01.11.25 wurde im Aldi-Markt in Wanfried einer 84-Jährigen aus Wanfried die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in dem Einkaufsmarkt auf. Die Geldbörse bewahrte sie in der Handtasche auf, die am Einkaufswagen hing. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in dem Portmonee. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Holz

Zwischen dem 14.10.25 und dem 01.11.25 wurden im Waldgebiet in der Gemarkung von Eltmannshausen ca. neun Raummeter Brennholz zum Nachteil der Waldgenossenschaft Eltmannshausen entwendet. Dabei handelte es sich um jeweils drei Holzhaufen von je drei Ster. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

