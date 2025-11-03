Polizei Eschwege

POL-ESW: Hochwertige Logistikfracht aus Sattelauflieger geklaut; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am vergangenen Freitag zur Anzeige gelangt ist der Diebstahl einer hochwertigen Logistikfracht, mutmaßlich von diversen Elektronikartikeln. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls, sowie wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Derzeit wird von einem Stehlschaden im mittleren 5-stelligen Bereich ausgegangen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen etwa 00.20 Uhr und 01.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Transport- und Logistikbetriebes im Ritzmühlenweg in Witzenhausen. Dort gingen die Täter einen abgestellten Sattelauflieger an, öffneten auf gewaltsame Weise die Plane und klauten aus dem Frachtraum des Aufliegers zwei Paletten mit Elektronikartikeln. Der Abtransport der Stehlgutes erfolgte seitens der Täter mit einem eigens mitgebrachten Transportfahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell