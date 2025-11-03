PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Hochwertige Logistikfracht aus Sattelauflieger geklaut; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am vergangenen Freitag zur Anzeige gelangt ist der Diebstahl einer hochwertigen Logistikfracht, mutmaßlich von diversen Elektronikartikeln. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls, sowie wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Derzeit wird von einem Stehlschaden im mittleren 5-stelligen Bereich ausgegangen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen etwa 00.20 Uhr und 01.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Transport- und Logistikbetriebes im Ritzmühlenweg in Witzenhausen. Dort gingen die Täter einen abgestellten Sattelauflieger an, öffneten auf gewaltsame Weise die Plane und klauten aus dem Frachtraum des Aufliegers zwei Paletten mit Elektronikartikeln. Der Abtransport der Stehlgutes erfolgte seitens der Täter mit einem eigens mitgebrachten Transportfahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:25

    POL-ESW: Pressebericht 03.11.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auto überschlägt sich; Fahrer unverletzt Am Sonntagmorgen kam es auf der B 27 zu einem Alleinunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 19-Jähriger aus Meinhard befuhr gegen 06.25 Uhr die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege. Beim Abfahren am "Weidenhäuser Kreuz" geriet der Wagen des 19-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, wodurch das Fahrzeug ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:57

    POL-ESW: Pressebericht vom 31.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mit Roller gestürzt Um 23:40 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 35-Jähriger aus Waldkappel mit einem Kleinkraftrad-Roller die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen verbotswidrig im dortigen Baustellenbereich. Dabei stürzte er mit dem Roller und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die alarmierte Polizei konnte den 35-Jährigen ermitteln, der sich bei dem Sturz ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:02

    POL-ESW: Pressebericht vom 30.10.25 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Poller gefahren Um 13:31 Uhr streifte gestern Mittag ein 36-Jähriger aus Heilgenstadt auf dem Eschweger Marktplatz mit einem Lkw einen Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Verkehrsschilder entwendet Angezeigt wurde noch der Diebstahl von zwei Verkehrsschildern (Halteverbot), die im Rahmen der Vereidigungsveranstaltung der Bundespolizei in Eschwege aufgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren