Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am Mittwochmorgen kam es gegen 06.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde.

Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, befuhren ein 38-Jähriger aus Großalmerode in einem LKW und ein 42-Jähriger aus Ahnatal in einem Kleintransporter (Sprinter) in besagter Reihenfolge die Friedrichsbrücker Straße (L 3225) aus der Ortslage von Rommerode (Großalmerode) kommend in Richtung Friedrichsbrück.

Als der 38-Jährige im Begriff war, am Ortsende von Rommerode nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen, überholte der 42-Jährige den abbiegenden Lkw, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der 42-jährige Verursacher verließ zunächst die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Friedrichsbrück, kehrte aber später während der polizeilichen Unfallaufnahme dorthin zurück. Der 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum nach Eschwege verbracht. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR, der Schaden an dem verursachenden Fahrzeug ist noch nicht abschließend beziffert. Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen, den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

