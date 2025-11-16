Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rotlicht der Ampel übersehen

Sonneberg (ots)

Am Samstag Mittag kam es in der Köppelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 64-jährige Audi-Fahrerin übersah das Rotlicht der Ampel und stoppte infolge dessen nicht an der Haltelinie. Aufgrund dessen kollidierte sie mit dem Audi eines 42-jährigen Mannes, welcher bei grünem Lichtsignal der Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer sowie der bei Grünlicht einfahrende Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung musste für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden.

