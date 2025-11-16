PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rotlicht der Ampel übersehen

Sonneberg (ots)

Am Samstag Mittag kam es in der Köppelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 64-jährige Audi-Fahrerin übersah das Rotlicht der Ampel und stoppte infolge dessen nicht an der Haltelinie. Aufgrund dessen kollidierte sie mit dem Audi eines 42-jährigen Mannes, welcher bei grünem Lichtsignal der Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Unfallverursacherin, ihr Beifahrer sowie der bei Grünlicht einfahrende Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung musste für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:25

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Pößneck (ots) - Am Freitag, dem 14.11.2025, kamen Polizeibeamte der PI Saale-Orla um 18:19 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Pößnecker Bahnhofstraße, Ecke Poststraße, zum Einsatz. Der beteiligte Motorradfahrer kam aus der Poststraße und wollte die Bahnhofstraße überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Peugeot und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:13

    LPI-SLF: Einbruch in Einkaufskomplex

    Saalfeld (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es im Bereich eines Einkaufskomplexes "Mittleren Watzenbach" in Saalfeld zu einem Einbruch.Seit kurz vor 04:00 Uhr befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Komplex ein. Zu möglichem Beutegut oder entstandenen Schäden liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:44

    LPI-SLF: Pkw prallt gegen Betonpfeiler und fährt davon

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er in der Vorwerksgasse in Rudolstadt beobachtete habe, wie ein Pkw mit einem Betonpfeiler kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt, sodass Kühlflüssigkeit austrat. Der Fahrer bat den Zeugen, der in der Nähe arbeitete, um eine Schaufel sowie um Sand um die Flüssigkeit binden zu können. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren