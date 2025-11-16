PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Bahnschranke kollidiert

Neuhaus am Rennweg (ots)

An einem Bahnübergang in Neuhaus am Rennweg kam es am frühen Freitag Nachmittag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und der dortigen Bahnschranke. Der 38-jährige Lkw-Fahrer wollte aus Richtung Ernsthal kommend den Bahnübergang in Richtung Neuhaus am Rennweg überqueren. Aufgrund stockenden Verkehrs konnte dieser den Bereich der Gleise nicht mehr rechtzeitig verlassen, als sich die Schranken schlossen. Infolge dessen kam es zur Kollison zwischen der schließenden Schranke und dem Lkw. Der herannahende Zug konnte noch rechtzeitig stoppen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. An Schranke sowie am Lkw entstanden Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr musste für ca. eine Stunde unterbrochen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 16.11.2025 – 08:05

    LPI-SLF: Rotlicht der Ampel übersehen

    Sonneberg (ots) - Am Samstag Mittag kam es in der Köppelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 64-jährige Audi-Fahrerin übersah das Rotlicht der Ampel und stoppte infolge dessen nicht an der Haltelinie. Aufgrund dessen kollidierte sie mit dem Audi eines 42-jährigen Mannes, welcher bei grünem Lichtsignal der Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Unfallverursacherin, ihr ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:25

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Pößneck (ots) - Am Freitag, dem 14.11.2025, kamen Polizeibeamte der PI Saale-Orla um 18:19 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Pößnecker Bahnhofstraße, Ecke Poststraße, zum Einsatz. Der beteiligte Motorradfahrer kam aus der Poststraße und wollte die Bahnhofstraße überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Peugeot und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:13

    LPI-SLF: Einbruch in Einkaufskomplex

    Saalfeld (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es im Bereich eines Einkaufskomplexes "Mittleren Watzenbach" in Saalfeld zu einem Einbruch.Seit kurz vor 04:00 Uhr befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Komplex ein. Zu möglichem Beutegut oder entstandenen Schäden liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die ...

    mehr
