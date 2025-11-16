Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Bahnschranke kollidiert

Neuhaus am Rennweg (ots)

An einem Bahnübergang in Neuhaus am Rennweg kam es am frühen Freitag Nachmittag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und der dortigen Bahnschranke. Der 38-jährige Lkw-Fahrer wollte aus Richtung Ernsthal kommend den Bahnübergang in Richtung Neuhaus am Rennweg überqueren. Aufgrund stockenden Verkehrs konnte dieser den Bereich der Gleise nicht mehr rechtzeitig verlassen, als sich die Schranken schlossen. Infolge dessen kam es zur Kollison zwischen der schließenden Schranke und dem Lkw. Der herannahende Zug konnte noch rechtzeitig stoppen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. An Schranke sowie am Lkw entstanden Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr musste für ca. eine Stunde unterbrochen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell