Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/ OT Wissingen: Versuchter Diebstahl im Verbrauchermarkt - Täter flüchtig

Osnabrück (ots)

Am Montag, den 10.11., versuchten zwei bislang unbekannte Personen gegen 18:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Mindener Straße Lebensmittel im Wert von über 600 Euro zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen schoben die Täter einen mit Waren gefüllten Einkaufswagen in Richtung Ausgang, ohne zu bezahlen.

Der Diebstahlsversuch wurde beim Verlassen des Marktes bemerkt. Daraufhin ließen die Unbekannten den voll beladenen Wagen zurück und flüchteten aus dem Markt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den beteiligten Personen oder möglichen Fahrzeugen nimmt die Polizei Melle unter der Rufnummer 05422 / 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
