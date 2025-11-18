Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 27-Jähriger mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde ein 27 Jahre alter Osnabrücker auf der Meller Straße Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Mann war zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs, als sich ihm auf dem Gehweg in Höhe der Abekenstraße zwei unbekannte Männer näherten. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die beiden Unbekannten den 27-Jährigen unvermittelt an und forderten ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Unter dem Eindruck der Bedrohung übergab der Geschädigte schließlich Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung Abekenstraße. Der 27-Jährige blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Die Polizei wurde im Anschluss verständigt und leitete sofort Fahndungsmaßnahmen sowie erste Ermittlungen am Tatort ein, die jedoch nicht zum Auffinden der zwei Unbekannten führten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - etwa 20-30 Jahre alt - schwarze Haare - trug eine schwarze Jacke mit drei weißen Streifen Täter 2: - ebenfalls etwa 20-30 Jahre alt

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich Meller Straße / Abekenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 0541 / 327-3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell