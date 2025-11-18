Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Katharinenviertel: Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger nach Handtaschenraub an 77-Jähriger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Ende September berichteten wir über einen schweren Raub zum Nachteil einer 77-jährigen Frau im Katharinenviertel. Die Seniorin war am Nachmittag des 29.09 gegen 14.45 Uhr zu Fuß auf der Auguststraße unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich, wurde jedoch vom Täter mit erheblicher Kraft zu Boden gestoßen. Sie erlitt schwere Verletzungen an beiden Armen sowie an der Schulter. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Martinistraße und ließ die Verletzte am Boden liegen.

Die Handtasche wurde später - offenbar ohne das Bargeld - im Außenbereich der Studentenwohnanlage "Alte Fabrik" in einem Gebäudedurchgang aufgefunden.

Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6128674

Die intensiven Ermittlungen der Polizei, insbesondere durch Auswertung von Videoaufzeichnungen, haben nun zu einem Tatverdächtigen geführt. Am gestrigen Montag wurde ein 43-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Eine zentrale Rolle spielte dabei ein Zeuge, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf den 43-Jährigen gab.

"Der Hinweis des Zeugen war für unsere Ermittlungen entscheidend. Sein aufmerksames und schnelles Handeln hat dazu beigetragen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieses Engagement zeigt, wie wichtig Zivilcourage und die Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei sind", so Natalia de Vries, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Osnabrück.

Die Ermittlungen dauern an.

