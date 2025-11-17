PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Mehrere Sachbeschädigungen in der Nacht zu Sonntag - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 9:00 Uhr, kam es in Georgsmarienhütte zu drei Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen (Bushaltestellen).

Bislang unbekannte Täter beschädigten Glasbauteile an zwei Bushaltestellen sowie ein Glaselement an einem Fahrradunterstellplatz. Die Taten ereigneten sich in der Oeseder Straße, der Parkstraße sowie der Klöcknerstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401 / 83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

