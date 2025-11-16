PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, kam es in einem Juweliergeschäft in der Großen Straße in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann ließ sich von einer Verkäuferin eine Halskette zur Anprobe aushändigen. In einem unbeobachteten Moment nutzte er die geöffnete Eingangstür und verließ das Geschäft fluchtartig mit dem Schmuckstück.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Täters.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 Jahre alt

ca. 165 cm groß

sehr schlank

rötliche, kurze Haare

hellblaue Woll-/Strickjacke

beige, längere glatte Jacke

helle, stoffartige Jeans

schwarze Umhängetasche

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum beschriebenen Mann geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

