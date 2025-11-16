POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen
Osnabrück (ots)
Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, kam es in einem Juweliergeschäft in der Großen Straße in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann ließ sich von einer Verkäuferin eine Halskette zur Anprobe aushändigen. In einem unbeobachteten Moment nutzte er die geöffnete Eingangstür und verließ das Geschäft fluchtartig mit dem Schmuckstück.
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Täters.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 30 Jahre alt
ca. 165 cm groß
sehr schlank
rötliche, kurze Haare
hellblaue Woll-/Strickjacke
beige, längere glatte Jacke
helle, stoffartige Jeans
schwarze Umhängetasche
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum beschriebenen Mann geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.
