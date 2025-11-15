Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Sachbeschädigung an Tennishalle- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben an der Tennishalle an der Straße Bremer Tor Sachschäden verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr.

Die Täter schlugen eine etwa 120 x 200 cm große Glasscheibe im Eingangsbereich ein. Die Scheibe war bereits zuvor durch einen Steinwurf beschädigt worden. Zusätzlich brachten die Unbekannten Farbe auf weitere Scheiben des Gebäudes auf.

Die Polizei Bersenbrück bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439 / 9690 entgegengenommen.

