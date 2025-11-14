Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Versuchter Einbruch in Geräteschuppen einer Kirchengemeinde

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, zwei Geräteschuppen auf dem Grundstück der Kirchengemeinde St. Vincentius am Stiftshof gewaltsam zu öffnen.

Der Versuch scheiterte jedoch, sodass es bei Sachschäden blieb. In die Schuppen gelangten die Täter somit nicht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Stiftshof beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439-9690 zu melden.

