POL-OS: Melle: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L95 - Motorradfahrer verstirbt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der Allendorfer Straße (L95), Ecke Borgloher Straße, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr nach ersten Erkenntnissen die Allendorfer Straße in Richtung Borgloh und beabsichtigte, nach links in die Borgloher Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 27-jährige Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Skoda sowie sein Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Vor Ort unterstützte der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück die Maßnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Fahrzeuge beschlagnahmt.

