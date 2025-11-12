Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Rakete unter Carport gezündet - Polizei warnt vor gefährlicher Aktion

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter eine Rakete unter dem Carport eines Wohnhauses in der Straße Am Rehlberg. Zum Tatzeitpunkt stand unter dem Carport auch ein Auto der Geschädigten.

Reste der Rakete wurden anschließend unter dem Fahrzeug aufgefunden. Die Handlung hätte Schäden zur Folge haben können. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht. Ob ein Sachschaden entstanden ist, wird derzeit geprüft. Der Versuch der Sachbeschädigung ist dennoch strafbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Straße Am Rehlberg gemacht haben, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell