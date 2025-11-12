Polizeiinspektion Osnabrück

OT Rulle: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend, zwischen 17:30 und 17:45 Uhr, kam es im Wallenhorster Ortsteil Rulle zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude.

Als die Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Einbruch stattgefunden haben musste. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht, Schränke und Schubladen aufgerissen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Rulle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 bei der Polizei Bramsche zu melden.

