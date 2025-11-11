PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch in Baucontainer - Werkzeuge entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 05:45 Uhr, in einen Baucontainer an einer Baustelle am Westfalendamm eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten verschiedene Werkzeuge, darunter einen Winkelschleifer, einen Stemmhammer sowie mehrere Akkuschrauber. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

