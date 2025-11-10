Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 34-Jähriger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Seit Sonntagmittag ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück gegen einen 34 Jahre alten Mann wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es gegen 10 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Natruper Straße zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und seinem 44-jährigen Mitbewohner. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte mit einem Messer auf den Oberkörper des Mannes eingestochen haben. Der 34-Jährige wählte anschließend selbst den polizeilichen Notruf. Einsatzkräfte nahmen ihn wenig später in seiner Wohnung widerstandlos fest. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das schwer verletzte Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch und stellte dabei auch das mutmaßliche Tatmesser sicher. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück dauern an.

