POL-OS: Osnabrück: Raub in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Raub gekommen. Gegen 1 Uhr wurde ein 33 Jahre alter Mann in der Straße Alte Münze von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unbekannte auf das spätere Opfer zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden. Der Täter entwendete anschließend die Geldbörse aus der Hosentasche des Opfers und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beobachtete, wie der mutmaßliche Täter kurz nach der Tat im Bereich des Adolf-Reichwein-Platzes zu einer Personengruppe von etwa fünf bis sechs Personen lief. Diese Gruppe lief anschließend in Richtung Innenstadt davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 2 Meter groß

dunkle, kurze Haare

trug eine dunkle Mütze

bekleidet mit einem engen kurzärmeligen T-Shirt bzw. Thermoshirt

eine dunkle, wattierte Jacke (Pufferjacke)

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Personengruppe oder zur Identität des Täters geben können, sich unter Telefon 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 zu melden.

