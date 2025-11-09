Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Kalkhügel: Abgemeldeter Citroen vollständig ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde der Leitstelle ein brennender Citroën Berlingo im Knappsbrink (Durchgang zwischen Feldstraße und Gustav-Tweer-Straße) gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Kräfte löschten den Brand, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Objekte konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen ist die Brandursache bislang unklar, eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Knappsbrink gemacht haben, sich unter 0541-327-2115 oder -3103 zu melden.

