POL-OS: Bissendorf - Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Polizei warnt vor Trickdiebstählen

Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am Donnerstagmittag in der Meller Straße in Bissendorf als Heizungsmonteure ausgegeben und so Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Während einer der Täter die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, betrat der zweite unbemerkt das Schlafzimmer und entwendete dort Schmuck. Anschließend verließen die Männer die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstag in den Mittagsstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meller Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05422 / 92260 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor falschen Handwerkern:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, wenn Sie keinen Termin erwarten. Fordern Sie immer einen Dienstausweis und überprüfen Sie diesen sorgfältig. Im Zweifel kontaktieren Sie das betreffende Unternehmen oder die Polizei.

