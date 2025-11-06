PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Kalkhügel: Zwei Bauwagen auf Grünfläche in Brand geraten - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

  • Bild-Infos
  • Download

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einer Grünfläche am Burenkamp gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor offene Flammen aus einem Bauwagen bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Bauwagen, die sich hinter einer Firma für Rücknahmeautomaten befinden, in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück löschte die Flammen rasch, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen beider Bauwagen nicht verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Burenkamps beobachtet haben, sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

